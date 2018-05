"Le comportement inhabituel du PDG Elon Musk lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs hier soir (le 2 mai 2018) a contribué à la chute observée aujourd'hui", a résumé Aaron Siegel, analyste chez CFRA.

Des questions qui agacent

"Les questions ennuyeuses, imbéciles ne sont pas les bienvenues. La prochaine", a répondu sèchement M. Musk à l'analyste Toni Sacconaghi de Sandford Bernstein qui l'interrogeait sur l'objectif de marges bénéficiaires arrêté par Tesla pour le Model 3.

Les bonnes questions qui dérangent pas

"Nous allons aller sur YouTube, désolé. Ces questions sont arides. Elles m'emmerdent", a répondu Elon Musk, demandant à l'opérateur de donner la parole à un jeune actionnaire, Galileo Russell, sur YouTube.

Les analystes représentent ceux qui fournissent l'argent à Tesla

"Elon Musk a été très impoli pour ne pas dire plus dans sa façon de ne pas répondre aux questions des analystes", a écrit M. Siegel. "Les analystes dans la conférence téléphonique représentent ceux qui fournissent des capitaux desquels dépend Tesla depuis le début de son histoire", a rétorqué Adam Jonas, chez Morgan Stanley.

Déléguer à d'autres le soin de communiquer sur Tesla

"Elles ne sont peut-être pas les plus intéressantes du monde, mais elles sont importantes pour les investisseurs", a-t-il conclu.

Elon Musk contre-attaque : les accusateurs accusés

Le patron de Tesla n'est pas resté longtemps sans réagir à ces accusations d'impolitesse.

"Les questions arides n'étaient pas posées par des investisseurs, mais plutôt par deux analystes ayant vendu à découvert Tesla et qui essaient de justifier leur thèse. Ils sont en fait du côté opposé aux investisseurs", a-t-il écrit sur son compte Twitter.



Et d'insister: "Les deux personnes dont j'ai ignoré les questions sur les résultats du premier trimestre sont des analystes qui parient sur le plongeon de Tesla et qui représentent le parti des vendeurs à découvert, et non les investisseurs".



La vente à découvert consiste à emprunter un actif dont on pense que le prix va baisser et à le vendre, avec l'espoir d'empocher une différence au moment où il faudra le racheter pour le rendre au prêteur.

"Il est important de savoir que Tesla est le titre le plus vendu à découvert (c'est-à-dire celui contre lequel on parie le plus) du marché et l'a toujours été", s'est encore défendu vendredi Elon Musk.



Joseph Spak de RBC capital Markets et Toni Sacconaghi de Sandford Bernstein, les deux analystes mis en cause par le dirigeant, recommandent néanmoins dans leurs notes respectives aux investisseurs de "conserver" (hold) les actions Tesla