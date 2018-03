Le lavage et le vitrage ne leur suffisent plus, David Vrel et Louis Timur, cofondateurs de American Car Wash et Rapid Pare-brise, intègrent une nouvelle activité au sein du réseau de la deuxième enseigne,. Cette technologie de dépollution écologique des moteurs est développée et déployée par Flexfuel Energy Development (FFED) qui vient donc de s’allier avec Rapid Pare-brise dans le but d’insérer cette prestation dans ses offres commerciales, voire même,Un atout économique mais également écologique. Selon Philippe Michel, directeur général du réseau de vitrage , « la recherche d’activités complémentaires n’est pas obligatoire mais nous ne pouvions pas passer à côté de ce partenariat compte-tenu de son impact positif sur l’environnement et de sa forte plus-value pour les véhicules de nos clients ».Rapid Pare-brise prétend donc placer le pouvoir d’achat des automobilistes et l’écologie au centre de sa stratégie. L’enseigne rappelle que le véhicule traité consomme moins de carburant et, « il devient donc moins polluant ». Tous les pare-brise remplacés seraient également tous confiés à des sociétés qui privilégient le recyclage à l’enfouissement.Mais Rapid Pare-brise saisit surtout l’occasion en profitant du contexte lié à la modification du contrôle technique et du renforcement de la mesure des polluants dès 2019…Aujourd’hui,mais l’objectif est bien de convertir tous les adhérents.