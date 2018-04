La nouvelle direction des services de mobilité et de l’innovation, qui s’inscrit dans les plans Drive the Future du de Renault et M.O.V.E. to 2022 de Nissan, aura pour mission de proposer des « solutions de mobilité innovantes et sur mesure aux clients des marques de l’Alliance. Les entreprises veulent optimiser l’utilisation de leur parc en le mutualisant entre leurs collaborateurs. Les villes sont à la recherche de solutions alternatives pour réduire la pollution et la congestion sur leurs infrastructures, expose RCI Bank and Services qui entend devenir un opérateur de mobilité B2B avec cette entité. La direction des services de mobilité et de l’innovation s’assurera de la rentabilité des startups dans lesquelles RCI Bank and Services a investi ainsi que de leurs synergies commerciales. Enfin, elle poursuivra les partenariats avec des accélérateurs de startups ou des programmes d’open innovation reconnus, afin de rester à la pointe des dernières avancées technologiques ».Membre du comité exécutif, Alice Altemaire prendra la tête de cette direction à partir du 1er mai 2018. Depuis février 2017, elle préside aussi le conseil d'administration de Karhoo.A noter, enfin, que François Guionnet prendra au 1er mai 2018 la poste de directeur des territoires et de la performance, et entrera au comité exécutif de RCI Banque S.A. Il assurera l’intérim de la direction générale DIAC jusqu’au 1er juin 2018.