En janvier 2017, RCI Bank and Services, la filiale financière de Renault avait acquis une participation majoritaire dans la start-up londonienne Karhoo, alors en liquidation.Elle aurait accepté d'investir 15 millions de dollars à l'avenir dans la société. Karhoo va repartir avec ses dirigeants aux commandes, plus 85 collaborateurs (principalement à Londres) contre 250 lors de sa première vie.Avec cette acquisition, RCI Bank and Services accède à une plateforme technologique de référence qu’elle compte utiliser dans le cadre de ses activités pour les marques de l’Alliance Renault-Nissan.Désormais, elle entend relancer cette plate-forme agrégeant l'offre de flottes de taxis ou de VTC.Le modèle économique en a été sensiblement changé. Alors que sa première version était destinée aux particuliers, la plateforme s'adressera cette fois aux entreprises pour leurs salariés, ou aux agences de voyages et aux hôtels pour leurs clients. Les offres sont accessibles via une application pour smartphone. Karhoo compte 150.000 voitures disponibles.En France, Karhoo a pour l'instant signé avec Alpha Taxis, Le Cab (VTC), ou encore Marcel - une autre plate-forme de VTC francilienne, qui compte 1.200 chauffeurs affiliés et que RCI a rachetée cet été.