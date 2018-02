De 300 à 50 appels par jour

Imaginée pour faire des économies de personnel, la réforme des préfectures est pour l'instant un fiasco , du moins pour ce qui concerne la délivrance des certificats d'immatriculation. Selon une information divulguée par Force Ouvrière et confirmée par le ministère de l'Intérieur à L'argus,. Ce Cert s'installera directement dans les locaux du Cert pérenne déjà existant, il viendra en quelque sorte le seconder : " Il s'agit de la solution proposée par le ministère de l'Intérieur pour traiter les stocks de cartes grises" indique FO préfectures, "il y a des stocks sur l'ensemble des dossiers".Selon le syndicat, outre les bugs et autres problèmes qui n'avaient même pas été envisagés lors du transfert d'un système départemental à un système national en novembre dernier, un autre souci est désormais indéniable :. Un fait que la place Beauvau a bien du mal à contester, puisque selon ses services, "l'administration s'est beaucoup renforcée en janvier" en matière de personnel. FO Préfectures détaille l'affaire : "Il y a eu des recrutements de contractuels dans tous les Cert. A Nîmes, ils sont 68 alors que le centre avait été dimensionné pour un effectif de 45 à 50 personnes".Outre le Cert éphémère de la Somme, une autre structure temporaire devrait aussi ouvrir à Paris.En novembre dernier, les professionnels de l'automobile avaient eu pour certains les plus grandes difficultés à faire passer leurs dossiers de demandes d'immatriculation. L'affaire semblerait plus ou moins réglée selon le CNPA : "Cela va mieux, mais nous pâtissons encore de l'embouteillage de fin décembre et des bugs sur certaines procédures" explique le syndicat professionnel, qui possède un baromètre infaillible sur le sujet : "Nous sommes passés de 300 appels par jour à une cinquantaine aujourd'hui".Il faut désormais se tourner vers les particuliers pour envisager le problème : retards d'envoi des certificats, impossibilité de joindre qui que ce soit pour les cas spécifiques,La liste des doléances et des cas concrets inonde la toile et les conversations de quiconque a eu à immatriculer un véhicule récemment.Le ministère de l'Intérieur tient tout de même à préciser que les choses ne vont pas aussi mal que l'on pourrait croire : "L'immense majorité des dossiers de cartes grises sont traités dans des délais tout à fait raisonnables" fait-il savoir.d'une case mal remplie, etc. Et ceux-ci "continuent d'augmenter" de l'aveu du ministère, ce qui n'avait pas été "totalement anticipé" par les intéressés...