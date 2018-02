est donc nommé senior partner au sein du cabinet de conseil en stratégie Advancy (bureau de Paris), où il prend en charge la practice mondiale nouvellement créée et baptisée « Future Mobilities ».Au-delà de ses compétences reconnues dans le domaine de l’industrie et des mobilités, Rémi Cornubert viendra aussi renforcer les équipes du cabinet dans le secteur de la chimie, tout en développant de manière transverse l’offre de services dans le domaine de la performance de l’Innovation, de la R&D et de l’Ingénierie.Né en 1965, normalien de formation et titulaire d’un doctorat en physique et d’un MBA de l’Insead, Rémi Cornubert a débuté sa carrière dans la R&D, chez Bertin & Cie, et fait valoir une expérience de plus de 20 ans dans le conseil en stratégie dans l’industrie au sens large, principalement chez Oliver Wyman, où il a conseillé pendant des années des clients industriels (constructeurs et équipementiers) et des fonds de Private Equity, en France et à l’étranger, sur leur stratégie de croissance rentable, d’acquisitions, d’innovation, ainsi que sur leur positionnement sur la chaîne de valeur et sur le choix du meilleur modèle d’affaires pour capter la valeur créée.Il a également été à la tête de la stratégie et du développement de procar.com, ce qui lui a permis de faire ses premières armes dans le digital pour l’industrie automobile, expertise qu’il a su développer par la suite. En outre, Rémi Cornubert a été rapporteur général du -remarqué et remarquable- rapport, « Quelle place pour la voiture demain ? », publié par l’Institut Montaigne l’an dernier.Notons que Rémi Cornubert rejoint un cabinet en plein essor (60 opérations de capital-investissement réalisées en 2017, une quarantaine de nouveaux recrutements, etc.) et pour, président et associé fondateur du cabinet de conseil en stratégie, « l’arrivée de Rémi Cornubert renforce Advancy dans l’un de ses secteurs de prédilection au niveau mondial : l’industrie, le secteur très porteur des nouvelles mobilités et son expertise fonctionnelle en particulier dans le domaine de l’Innovation est une synergie naturelle ». Précisons encore qu’Advancy regroupe désormais dix associés à Paris, le cabinet étant également présent à Londres, Chicago, São Paulo, Shanghai, New Dehli et Sydney (l’ouverture en Allemagne est programmée cette année).Vous retrouverez très prochainement l'acuité des analyses de Rémi Cornubert dans nos colonnes.