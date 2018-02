Promu à la direction commerciale Europe G9 de Renault depuis le 1er février,succède ainsi à, nommé vice-président des ventes et du marketing de Nissan Europe.Agé de 49 ans, Richard Bouligny est diplômé de l’ESG (actuelle Paris School of Business). Il entre en 1990 au sein du groupe RCI Banque, où il occupe des postes financiers et commerciaux en France, dont ceux de directeur régional à Lyon et à Paris, avant de devenir directeur général délégué de DIAC Location et directeur général adjoint de Renault Parc Entreprises (RPE). En 2009, il devient directeur général de la filiale italienne de RCI Banque, puis directeur du territoire G4 (composé des filiales de RCI Banque en Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni). Il est nommé, en 2013, directeur général de la DIAC, la filiale française du groupe RCI Banque. En 2015, il est nommé président directeur général de RRG (Renault Retail Group), la filiale du groupe Renault pour la distribution automobile en Europe, poste qu’il continue d’occuper en parallèle de ses nouvelles fonctions au sein de la région Europe G9 (hors France).