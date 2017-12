Avec 22 184 véhicules électriques vendus en France depuis le début de l'année (+17,2%), difficile de parler de succès pour les voitures dites propres . Et pourtant. Au sein de ce petit marché (un peu plus de 1% des ventes totales), un modèle connait un certain succès : la Renault Zoe. Selon la CFDT de Renault, "les ventes de Zoe s'accroissent au point de tendre les capacités industrielles. L'entreprise a validé récemment des investissements pour lever les contraintes à Cléon et à Flins". La Renault Zoe est aujourd'hui assemblée à Flins , mais son processus de fabrication dépend aussi de l'usine de Cléon, où le moteur est réalisé. Flins, avec sa capacité quotidienne de production d'un peu plus de 150 Zoe, n'est pas en cause. Le souci industriel tient plutôt à Cléon et à la réalisation des moteurs. De ce fait,Les ventes de Renault Zoe ont plutôt décollé en France cette année : +43,1% au cumul des 11 mois avec 13 592 unités distribuées.