Depuis 2010, Renault récompense les meilleurs concessionnaires de ses réseaux dans le monde, et eu égard à la densité du groupe sur son marché domestique, les distributeurs français sont distingués selon les 7 directions régionales qui articulent son maillage dans l’hexagone.Dans la direction régionale de Rennes, c’est le site Renault-Dacia de St-Lô qui a été mis à l’honneur. Il est intégré dans la filiale Scauto du groupe Bodemer. De quoi réjouirqui dirige Scauto et qui a reçu son prix des mains de, directeur commercial Groupe Renault : « Ce prix de concession de l’année 2017 du groupe Renault nous comble et il vient naturellement récompenser le travail formidable des équipes et de leurs managers ». Une satisfaction d’autant plus forte que « sur les 4 points de vente de Scauto, 3 figuraient dans le Top 5 de la direction régionale de Rennes », souligne Anthony Touffet, qui tient à mettre en exergue « la culture de la performance et le sens de la compétition au sein de Scauto, comme du groupe Bodemer en général ».Anthony Touffet n’est sans doute pas étranger à l’animation et la stimulation des équipes au quotidien. En effet, arrivé au sein du groupe Bodemer depuis trois ans, c’est déjà son deuxième Dealer Of The Year Award, après la distinction obtenue avec le site de Bayeux en 2015.Par ailleurs, Anthony Touffet est satisfait par le début d’année enregistré par ses affaires. En effet, alors que la pénétration de Scauto est bien supérieure à la moyenne nationale de Renault, 30,1% de part contre 25,4%, la filiale du groupe Bodemer progresse encore légèrement. Et si un fait particulier devait être mis en avant, Anthony Touffet soulignerait volontiers le succès retentissant du nouveau Duster : « Au-delà de ses résultats commerciaux spectaculaires, il nous ouvre à une nouvelle clientèle que nous ne touchions pas auparavant. Son design et sa nouvelle gamme de motorisations n’y sont pas étrangers ».