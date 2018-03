Objectif : 10 milliards de synergies annuelles en 2022

Vers une nouvelle structure organisationnelle

Les nouveaux directeurs de projet

Ingénierie : Tsuyoshi Yamaguchi, Vice-président exécutif Alliance, sera en charge du développement de la convergence de l'ingénierie de l'Alliance qui a permis, depuis quatre ans, le développement de technologies, de plateformes et de moteurs communs. L'Alliance va donc chercher une coopération plus large, s'étendant à toutes les activités de l'ingénierie et notamment le développement produit, sous la conduite d'un seul dirigeant chargé de veiller à la bonne exécution des plans à moyen terme de chacune des entreprises membres. Pour chaque segment produit, un seul directeur Alliance prendrait en charge le développement produit pour les entreprises membres.

Fabrication & Logistique :John Martin, Vice-président exécutif Alliance, conduira le projet de convergence de l'Alliance en fabrication et logistique. Il aura pour mission de maximiser les synergies par l'amélioration de la distribution et de l'efficacité, l'utilisation optimale des ressources de l'Alliance et la gestion optimisée des investissements ainsi que des implantations industrielles des entreprises membres.

Achats :Véronique Sarlat Depotte, Vice-président exécutif Alliance, dirigera le projet de convergence des achats, qui porte essentiellement sur l'intégration de Mitsubishi Motors. S'appuyant sur 17 ans d'histoire, le projet vise au développement de synergies dans le domaine des achats et à l'optimisation de la R&D, de la fabrication, et d'autres fonctions. Il permettra d'augmenter les économies d'échelle pour les entreprises membres de l'Alliance et leurs fournisseurs, au niveau mondial.

Qualité et Satisfaction Totale Clients : Christian Vandenhende, Vice-président exécutif Alliance, conduira le projet de convergence Qualité et Satisfaction Totale Clients. Il développera une stratégie qualité commune et proposera des mesures pour l'harmonisation des processus d'assurance qualité dans tous les projets développés par l'ingénierie de l'Alliance.

Après-vente : Kent O'Hara, Vice-président Alliance, il mènera le projet de convergence après-vente. Dans le cadre du plan Alliance 2022, les entreprises membres ont pour objectif l'augmentation des synergies et de la coopération dans les activités après-vente telles que les accessoires, les pièces de rechange, l'ingénierie, les achats et les services connectés. Parmi les domaines de convergence prévus : adoption de systèmes communs de gestion des données, mise en place des meilleures pratiques pour la gestion des relations clients, recherche d'économies d'échelle en logistique, stocks et approvisionnements des pièces de rechange.

Business Development : Hadi Zablit, Vice-président Alliance, il se concentrera sur le développement d'activités et d'innovations de rupture (dont la plateforme CMF-A) : partenariats avec des constructeurs automobiles ; développement d'Alliance Connected Mobility Services, de nouvelles technologies, de la synchronisation de la planification produits et technologie et d'Alliance Ventures. Il recherchera également d'autres opportunités de convergence autour de la gestion de l'information, du numérique et de l'expérience client.

La lettre de mission de Carlos Ghosn à la tête de Renault est de proposer une réforme des structures de gouvernance qui permettront de sauvegarder l’alliance avec Nissan et Mitsubishi après son départ en retraite.D’importantes synergies entre les marques constitueront un ciment qui lui donnera de la cohérence quel que soit son patron.C’est dans cet esprit que l'Alliance a nommé des directeurs de projet pour identifier de nouvelles opportunités de synergies et renforcer la convergence.Ces directeurs de projet veilleront à optimiser les dépenses, à maximiser la mutualisation au sein des fonctions convergées, à partager les technologies et les ressources. Ils simplifieront également les processus de prise de décision.Ces projets concerneront l'ingénierie, la fabrication, les achats, la qualité & satisfaction client, l'après-vente et le développement du business.Cette démarche intervient quatre ans après la mise en oeuvre de convergences entre Renault et Nissan, dans l'ingénierie ou la fabrication & logistique.En septembre 2017, le plan moyen terme « Alliance 2022 » vise déjà une augmentation des synergies annuelles au-delà des 10 milliards d'euros, contre 5 milliards en 2016.Au cours des quatre prochaines années, les ventes annuelles cumulées de l’ Alliance devraient passer de 10,6 millions d’unités en 2017 à à plus de 14 millions de véhicules en 2022.Cette approche se fera tout en respectant l'autonomie et les stratégies distinctes du groupe Renault, de Nissan Motor et Mitsubishi Motors.Ces projets devraient conduire à la mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle, qui sera finalisée à la suite des consultations conduites avec les représentants du personnel.Des recommandations détaillées seront présentées aux représentants du personnel et aux organismes décisionnaires du groupe Renault, Nissan Motor et Mitsubishi Motors. A l'issue de ce processus, la mise en œuvre du plan de convergence sera lancée le 1[er] avril 2018.Au terme des projets, Mitsubishi Motors devrait rejoindre les organisations Achats, Business Development et Qualité & Satisfaction Totale Clients dès avril 2018 et participer progressivement aux fonctions d'Ingénierie, de Fabrication & Logistique et Après-vente dès 2019, avant de les rejoindre pleinement.Concrètement, des directeurs de projet ont été nommés dans les fonctions suivantes pour gérer la mise en œuvre de cette convergence renforcée :