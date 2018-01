Après avoir dévoilé ses véhicules électriques dans des vitrines éphémères, au cœur de centres commerciaux français, Renault entend désormais s'installer durablement dans le paysage avec ses modèles zéro émission. En effet, le constructeur va ouvrir en février 2018, au sein du centre commercial Täby Centrum, à Stockholm,. Dans ce projet, la marque au losange a conclu "un accord de coopération" avec le groupe de distribution suédois Bilia . Celui-ci va distribuer la gamme de véhicules électriques mais également conseiller et informer les clients sur l’offre de Renault.« Avec ce nouveau concept de magasin, qui nous permet de créer un nouveau lieu de rencontre avec les clients, nous démontrons que Renault est un leader des véhicules électriques en Europe. Nous partons à la rencontre des gens avec une nouvelle approche », explique Thomas Holm, directeur général de Renault en Suède. Avec la Norvège, les Pays-Bas et la France, la Suède est l'un des pays moteurs en Europe pour les véhicules électriques. Leur part de marché s'élevait à 3,4 % en juin 2017 (selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie).A ce stade, Renault n’a pas donné plus d'informations concernant un déploiement à plus grande échelle de ses centres VE en Europe. Onzième plus gros groupe de distribution en Europe en 2016 (selon le classement d’ICDP), le groupe Bilia distribue les marques Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia et Hyundai. Il est implanté en Suède, en Norvège, au Luxembourg, en Allemagne et en Belgique depuis deux ans.