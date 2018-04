1000 à 1200 départs volontaires

Renouveler les compétences ! Fort de cet argument, Renault a signé un avenant à un accord social, qui prévoit 1.400 recrutements supplémentaires jusqu'en 2019.Ces embauches sont associées à un effort de formation et à un élargissement des aménagements de fin de carrière.L'avenant à l'accord triennal CAP 2020, qui porte sur le périmètre industriel de Renault, c'est-à-dire Renault SAS et ses filiales industrielles, prévoit de porter l'engagement de recrutements du groupe de 3.600 à 5.000 CDI sur la période 2017-2019.L'accord prévoit également 15 millions d'euros supplémentaires pour la formation des salariés.« L'accord vise d'abord à renforcer nos compétences pour accompagner les transformations de l'automobile", a expliqué à l'AFP Tristan Lormeau, DRH France de Renault. Il a cité le besoin pour le groupe de se transformer pour préparer "les véhicules électriques et autonomes" de demain.Il estime à environ 1.000 à 1.200 personnes les départs supplémentaires prévisibles d'ici à 2019 liés aux aménagements de fin de carrière.Alors que Renault estime avoir procédé à 1.000 créations nettes d'emplois l'an dernier en France, sur son périmètre industriel, il vise désormais plutôt à stabiliser ses effectifs.L'accord social va malgré tout permettre d'accélérer les embauches, et donc le renouvellement de compétences.Il a expliqué que le groupe recrutait aussi dans l'ingénierie, notamment des ingénieurs motoristes, des ingénieurs spécialistes des motorisations hybrides ou électriques, des ingénieurs spécialistes des systèmes d'aides à la conduite, des spécialistes de la simulation numérique, des développeurs ou des ingénieurs data ou big data...L'accord a été signé par la CFDT, la CFE-CGC et FO. La CGT, deuxième syndicat de l'entreprise, qui avait déjà refusé l'accord initial n'a pas non plus approuvé cet avenant.Pour sa part, la CFE-CGC, premier syndicat, a salué des nouvelles modalités offrant plus de sécurité aux salariés. L'accord prévoit d'étendre les aménagements de fin de carrière à toutes les catégories de salariés, toujours sur la base du volontariat.