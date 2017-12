« L’objectif prioritaire est de proposer à nos clients flottes des véhicules qui améliorent la sécurité sur les routes et de fluidifier la circulation : les voitures communiquent entre elles et s’alertent, en temps réel, en cas de dangers, de ralentissements et d’accidents. Les gestionnaires d’infrastructures tels que la Sanef transmettent également aux véhicules équipés des informations sur les conditions de circulation, les chantiers, la vitesse autorisée, les accidents ou les obstacles dangereux sur la route », précise Christine Tissot, chef du projet Scoop au sein du groupe Renault.

Ils ne s’arrêtent plus ! Politiques, associations, universitaires et chercheurs, multiplient les alliances concernant le déploiement des véhicules autonomes et connectés . Car l’enjeu n’est plus simplement de les faire se déplacer seuls mais aussi de les rendre capables de communiquer entre eux et avec leur environnement.Partant de ce constat et sous la houlette du ministère de la Transition écologique et solidaire, des collectivités territoriales, gestionnaires d’infrastructures, universités et centres de recherches,(pour Système coopératif). L'objectif est de tester et déployer en conditions réelles de circulation la connectivité de demain. Alors que le projet a été initié en 2014, un constructeur l’oriente désormais vers sa phase active de roulage.Le groupe Renault s’investit et produira doncà destination de ses clients flottes. Ces voitures utiliseront donc des technologies pour celles qui rouleront demain.comme la vitesse, l’angle du volant, l’adhérence des pneus, etc. Un boîtier embarqué avec Wi-Fi remontra automatiquement les anomalies vers d’autres véhicules et infrastructures sur les routes sous forme de message d’alerte. Dit "réactif", il évitera ainsi toute collision. A noter, les unités Scoop seront présentes sur 2 000 kilomètres de distance en Ile-de-France (A4), en Isère et aux alentours de Bordeaux et de Bretagne.Selon la directrice expertise de Scoop, Renault serait actuellement, afin de prendre part à la responsabilité sociétale et à la préparation de ce nouvel écosystème.