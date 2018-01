Créé par Renault et la filiale de financement Diac , le groupement d’intérêt économique Renault Parc Entreprises lance sa solution Easy Loc Pro pour répondre aux besoins des. Cette offre se positionne en complément d’ Overlease , l’offre LLD de Diac destinée aux clients grands comptes, et Easy Pack Pro, le crédit-bail pour les flottes de proximité.Commercialisée par le réseau Renault en France à compter de fin janvier 2018, Easy Loc Pro s’articule autour de plusieurs prestations :- le financement du véhicule,- l’entretien, incluant les opérations de maintenance et le remplacement des pièces d’usure- l’assistance 24h/24 et 7 jours/7 sur l’ensemble du territoire national- une protection financière en cas de vol ou de destruction du véhicule,- la prévention des risques routiers, permettant la participation à un stage de récupération de points à moindre coût.Easy Loc Pro propose également 3 solutions complémentaires afin de permettre à ses clients d’ajuster la solution selon l’usage qu’il fait de son véhicule :- Easy Loc Business (location d’un véhicule particulier)- Easy Loc Société (véhicule de société)- Easy Loc Pro+ (véhicule utilitaire)Chacune de ces solutions comprend un véhicule de remplacement ainsi que des services spécifiques. Easy Loc Business intègre la provision Easy Restit, qui permet d’anticiper les frais de remise en état du véhicule en fin de contrat. Easy Loc Société comprend le remplacement des pneumatiques. Easy Loc Pro+ intègre la compensation financière garantie secure en cas d’immobilisation du véhicule plus de 4 heures.D’ici quelques mois, les clients pourront piloter leur activité et gérer leur parc depuis un nouvel interface personnalisé. Un assistant personnel digital, sous forme d’application, sera proposé pour permettre au conducteur d’obtenir des informations et des conseils pratiques sur l’usage de son véhicule.