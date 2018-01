Depuis 2009, Renault Trucks expérimente ses camions tout-électriques en conditions réelles d’exploitation via des clients partenaires. Le Maxity (4,5 t) a été le premier modèle à étrenner cette technologie. Le constructeur français annonce, qu’à compter de 2019, il va commercialiser une gamme de camions 100% électriques. Une ligne dédiée à la fabrication en série de ces véhicules est en cours d’implantation dans l’usine normande de Blainville-sur-Orne (14).« La mise sur le marché du Maxity Électrique nous a permis de préparer notre réseau de distribution à la vente, la maintenance et la réparation de véhicules électriques, explique François Savoye, directeur de la stratégie efficacité énergétique de Renault Trucks. Aujourd’hui et contrairement à 2010, nos véhicules électriques offrent la perspective d’être compétitifs économiquement ». Renault Trucks a pu notamment s’appuyer sur « la puissance de recherche et de développement du groupe Volvo » pour proposer «» pour ses clients.« L’exploitation en conditions réelles de différents types de véhicules expérimentaux 100 % électriques sur le segment 12-16 tonnes – Speed Distribution pour le compte de Guerlain, Stef pour le compte de Carrefour, Nestlé et le groupe Delanchy – a permis à Renault Trucks de récolter des informations fondamentales sur l’usage, le comportement des batteries, les infrastructures de recharge et la maintenance des camions électriques », poursuit le constructeur.Ces camions 100 % électriques sont conçus pour intervenir en milieu urbain et péri-urbain.