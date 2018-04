La rentabilité globale des distributeurs Renault de Franc, selon les chiffres communiqués par le constructeur, un résultat identique à celui obtenu en 2016. Mais ce chiffre moyen n’est pas forcément représentatif d’un réseau composé de distributeurs de taille moyenne comme d’immenses groupes multimarques. Pour l’un de ceux-ci, justement, « la tendance a été meilleure qu’en 2016. Il y a eu plus de volumes et plus de marges sur les VN, chez Renault comme chez Dacia ».Surtout, « le prix moyen augmente depuis deux ou trois ans », selon ce distributeur, car « le nouveau Scénic ou, dans une moindre mesure, le Koléos » permettent d’obtenir des marges décentes. L’an passé, le chiffre d’affaires moyen d’une concession Renault s’est élevéL’occasion ne serait pas en reste, avec là aussi une hausse des volumes et des marges unitaires. La situation aurait été plus contrastée en coulisses, c’est-à-dire à l’atelier. Renault déclare unce qui demeure une valeur relativement basse.« L’après-vente a été globalement stable, souligne un concessionnaire. Nous avons légèrement progressé sur la partie atelier et légèrement régressé sur la rentabilité des pièces ».