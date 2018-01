. Tout le reste, soit 22 modèles différents, font état d'une évolution commerciale négative en 2017 par rapport à 2016... Forcément, deux des trois marques du groupe, Citroën et DS, présentent des immatriculations en recul, et ce au niveau mondial.Dans le détail marque par marque, Peugeot a vu ses ventes grimper de 10,4% dans le monde entier l'an dernier. Une hausse essentiellement due au succès des Peugeot 405 et 206 produites sous licence en Iran par Iran Khodro . Si l'on retranche les ventes iraniennes de 2017 (443 000 ventes), mais aussi de 2016,: 10 000 véhicules de moins vendus l'an dernier.Certains modèles ne rencontrent pas forcément le succès escompté : la 108 a chuté de 18,4% l'an dernier, la 208 de 2,7%, le 2008 de 7,5%, la 308 de 23,6%, etc. Seules les 3008 (+67,9%), 5008 (hausse supérieure à 100%) et Traveller (hausse supérieure à 100%) font état d'une bonne dynamique.L'affaire n'est guère différente chez Citroën : la fort récente C3 a vu ses immatriculations progresser de 36,6% en 2017, tandis que les ventes de C3 Aircross sont elles aussi positives, puisque l'engin a été lancé voilà quelques mois à peine. Dernier VP vendu en Europe et en positif, le Spacetourer, avec une hausse de plus de 200%.. Les ventes de C5 Aircross et de C6 en Chine n'ont pas suffi à sauver le bilan.Rien n'est allé chez DS l'an dernier. La marque a fait état d'un bilan commercial en recul de 38,5%, avec tous ses modèles en chute libre : -28,7% pour la DS3, -43,5% pour la DS4, -43,3% pour la DS5.: les espoirs de DS en France et en Europe vont reposer sur le DS7 Crossback, encore en phase de lancement à l'heure actuelle.



Le top 3 mondial par modèle est le suivant pour PSA :

1), 326 814 immatriculations2), 266 6453), 255 227 A noter enfin que les VUL du groupe PSA n'ont pas connu les mêmes vicissitudes que les VP : "En 2017, le groupe PSA enregistre un record historique de ventes de VUL : 476 500 unités, en hausse de 15%" a fait savoir le constructeur français.