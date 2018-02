C’est une page importante qui se tourne pour la marque Renault dans le Nord. La concession de Seclin vient en effet de tomber dans l’escarcelle du groupe Grands Garages du Pas de Calais, une entité créée par Jean-Marie Zodo. D’abord agent, en 1963, puis devenu concessionnaire Renault en 1977, Roger Wacrenier est resté fidèle à la marque au losange via son site unique de Seclin. Il y a par la suite ajouté le panneau Dacia. La concession avait généré en 2016 un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros.Le groupe Grands Garages du Pas de Calais s’était porté acquéreur il y a un an des concessions Renault et Dacia de Bruay-la-Buissière, Avion, Cauchy-à-la-Tour, Marconne et Saint-Pol-sur-Ternoise (62), appartenant au groupe Ducarin. Selon nos confrères d'Auto Actu, le groupe est aujourd'hui dirigé par Michel Cordier, suite au retrait de Jean-Marie Zodo en janvier 2018 de la distribution automobile.