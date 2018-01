72 % de moteurs à essence à particulier

Elever l’utilitaire au niveau du VP

En 2017, Peugeot a rendu une copie proche de la perfection. Croissance des volumes portée par les canaux stratégiques , montée en gamme, hausse du prix moyen de vente (+1500€ HT) et de la rentabilité du réseau (+0,25 point)... La marque a été au rendez-vous sur les principaux items, « récoltant les fruits de la stratégie exécutée avec rigueur depuis cinq ans », selon Guillaume Couzy, directeur du commerce Peugeot France. En 2017, la marque au lion a enregistré une croissance . Elle a conclu l’exercice avecSur le marché des véhicules particuliers, la marque au lion a vu. Elle n’avait pas été à pareille fête depuis 2010, période où les aides de l’Etat avaient grandement soutenu les performances des constructeurs. En 2017, Peugeot peut se targuer d’une croissance saine et « naturelleoù elle a glané 0,7 point de part de marché. 72% des voitures commercialisées à client final sont équipées d’un moteur à essence.grâce au 3008, « qui fait un vrai carton », bien épaulé par les 208, 308 et 5008, tous trois dans le top 10. Sur ce canal, le mix essence descend à 33 %.En 2017, Peugeot a confirmé son rayonnement sur le segment des SUV.(46 % pour les berlines), alors que le segment des SUV a pesé 32 % du marché hexagonal. Peugeot y a atteint une part de marché de 24 %, reléguant loin derrière la concurrence. « 75 % de ces modèles sont commercialisés sur nos deux finitions les plus hautes et 40 % sont financés avec de la LOA », souligne Guillaume Couzy.Avec une progression du volume de vente de 12 %, soutenue par l’Expert,, pour se situer à 16,8 %. Pour le directeur du commerce Peugeot France, le défi en 2018 sera. Un objectif raisonnable (+0,2 point par rapport à 2017) qui tient compte d’un plan produit moins dense, symbolisé cette année par les 508 et le Partner, et d'un possible ralentissement de la croissance des ventes de SUV. Guillaume Couzy reste toutefois confiant sur ce point : « A ce jour, le C3 Aircross ne marche pas sur les plates-bandes du 2008. Je pense de plus que le segment des SUV va continuer de progresser et ne perçois pas une concurrence majeure en 2018 sur ce segment susceptible d’affecter notre position ». Avec un portefeuille de commandes en décembre supérieur de 15 % au même mois de 2016 (principalement sur 3008 et 5008), Peugeot se montre plutôt serein pour ce début d’exercice.