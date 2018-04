Rolls-Royce indique dans un communiqué avoir signé un accord pour cette vente, qu'il envisageait depuis plusieurs mois. Il s'agit de la cession la plus importante réalisée par le groupe depuis l'arrivée du directeur général Warren East en 2015.L'Orange, qui produit des injecteurs pour moteur diesel utilisés dans de nombreuses industries, restera un partenaire du groupe britannique dont il va être un fournisseur pendant encore au moins 15 ans, selon l'accord.La société allemande est basée à Stuttgart et possède environ un millier d'employés, surtout en Allemagne mais également aux États-Unis et en Chine. Elle a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 244 millions d'euros. De son côté, l'acquéreur, Woodward, a son siège dans le Colorado et est présenté comme un équipementier pour les marchés aéronautiques et industriels. Il va rebaptiser la société allemande Woodward L'Orange.L'opération doit être bouclée au deuxième trimestre de l'exercice 2018, une fois obtenu l'aval des autorités allemandes de la concurrence.Rolls-Royce précise que la cession n'aura pas d'impact sur le reste de la division Power Systems à laquelle L'Orange appartient. Cette activité plus large, spécialisée dans les systèmes d'énergie, a son siège en Allemagne et emploie plus de 10.000 personnes."Cette transaction illustre les mesures que nous avons prises lors des deux dernières années pour simplifier nos activités", souligne Warren East, cité dans le communiqué.Depuis son arrivée en juillet 2015, le patron de Rolls-Royce a lancé une vaste réforme du groupe qui passe par la simplification de sa structure de direction ou encore des économies drastiques, qui comprennent des milliers de suppressions d'emplois dans le monde.Mi-janvier, il a annoncé en outre une nouvelle réorganisation des activités autour de trois pôles, aéronautique, défense et systèmes de propulsion et d'énergie, afin d'améliorer ses performances financières.