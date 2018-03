« Les services de mobilité à la demande et partagée constituent une opportunité d’envergure pour Renault, surtout dans les villes. Beaucoup d’entre elles abritent des populations vieillissantes (ou au contraire très jeunes) en quête de nouvelles solutions de mobilité », affirme Thierry Bolloré, directeur général adjoint du groupe Renault. « Nous avons déjà commencé à développer de nouveaux services de mobilité. Grâce à notre expertise en matière de véhicules individuels et de véhicules utilitaires légers, nous pensons que Renault est en bonne position pour investir ce marché potentiel, avec des services de mobilité électriques, connectés et autonomes, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. EZ-GO concept-car offre un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le futur. »

Renault est installé au Geneva International Motor Show 2018 et il le fait savoir. Outre la présentation de ses nouveautés, le constructeur français souhaite faire sensation en Suisse en y dévoilant son concept-car... un peu spécial, repéré dans les rues de Barcelone quelques semaines plus tôt. Une première mondiale !Ce « robot-véhicule électrique de mobilité à la demande » sera entièrement consacré au transport public ou privé en ville dont le design laissera la silhouette se fondre parfaitement dans le paysage urbain.L’objectif de Renault est, comme le covoiturage par exemple, visant à améliorer la vie urbaine. Le constructeur le présente donc comme un véhicule autonome (niveau 4) connecté et partagé mais également commeMais EZ-GO est le premier d’une longue série de concept-cars qui sera dévoilée tout au long de l’année 2018. Elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie élaborée pour la mobilité de demain mêlant innovations électriques, connectées et autonomes (et partenariats) comme on a pu le constater au lancement du prototype Symbioz au salon de Francfort.Pour Renault,car il pourrait être exploitable aussi bien par les entreprises publiques que privées en devenant une alternative aux voitures particulières, aux métros ou aux bus.A noter que le robot-véhicule a été conçuLe but est de ne plus se préoccuper du trajet ni de la route.D’après le constructeur, en plus de ses capacités de conduite autonome (distances maintenues avec le véhicule précédant, changement de voie et de direction, etc), EZ-GO pourra également se mettre en sécurité en cas d’incidents.