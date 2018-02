Le constructeur espagnol a dévoilé le 22 février 2018, à Barcelone, sa nouvelle stratégie sur le marché des véhicules sportifs. Sa griffe sportive Cupra, déclinée sur la Leon et l'Ibiza, va désormais devenir une marque à part entière qui sera proposée sur plusieurs modèles via un logo spécifique.« Le moment est venu pour la marque de se forger son propre esprit, son propre ADN et sa propre identité en devenant une nouvelle entité. Désormais, tous les véhicules Cupra arboreront le nouveau logo Cupra », explique ainsi Seat. Une stratégie qui n’est pas sans rappeler cette adoptée par Volvo, avec Polestar , et Hyundai, avec Genesis Le SUV Ateca est le premier modèle de la gamme qui héritera du logo. D’autres modèles rebadgés seront présentés à l’occasion du salon de Genève. Seat prévoit de l« Cette nouvelle marque sera intégrée à Seat de la même façon que d’autres sociétés détenues à 100 % par le groupe. Par cette disposition, l’entreprise entend diversifier son activité et développer de nouveaux modèles à la rentabilité démontrée, contribuant ainsi à renforcer son compte de résultats », explique la marque.« Notre ambition pour la marque Cupra est de doubler les ventes dans les 4 à 5 prochaines années, en concentrant notre modèle économique sur quatre piliers principaux : la distribution, les partenariats, la course et le produit », annonce Wayne Griffiths, vice-président des ventes et du marketing de Seat.Pour la distribution, la marque Cupra sera mise en avant via un corner spécifiqueLors de la présentation barcelonaise, Luca de Meo, président de Seat, a indiqué que la déclinaison sportive, badgée du logo Cupra, devrait représenter