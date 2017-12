Mensonge délibéré

Répondre aux autorités en cachant la vérité

Sept autres inculpés

C’est la septième personne à être inculpée aux Etats-Unis pour avoir contribué au scandale de l’affaire Volkswagen. Oliver Schmidt (48 ans) vient d'être condamné à la peine maximale.Ce cadre de Volkswagen aux Etats-Unis avait été arrêté, début 2017, dans le cadre de l'affaire du "dieselgate", alors qu’il était en vacances à Miami.Le 6 décembre 2017, il a été condamné à sept ans de prison par un tribunal américain. Il plaidait coupable en échange d'une réduction de peine. Il devra aussi s'acquitter d'une amende de 400.000 dollars.La justice a estimé qu'il avait contribué à la fraude des logiciels de voitures diesel truqués visant à déjouer les contrôles anti-pollution en mentant délibérément aux autorités américaines lorsque des questions autour de la pollution réelle de ces voitures ont émergé.Sur les sept ans d'emprisonnement, cinq ont été prononcés au titre de l'accusation de conspiration pour fraude et deux pour avoir enfreint les lois sur l'environnement.Il a écopé de la peine et de l'amende maximales dans le cadre de son plaider-coupable. Dans sa plaidoirie, son avocat avait souhaité qu'il ne soit condamné qu'à un peu plus de 3 ans de prison avec une amende 100.000 dollars.L'ancien dirigeant de Volkswagen avait été informé au printemps 2014 de l'existence d'un logiciel frauduleux installé sur certains véhicules diesel du constructeur allemand depuis des années, pour tromper les tests anti-pollution.Pourtant, "à l'été 2015, M. Schmidt a participé aux discussions avec d'autres employés de VW pour déterminer comment ils pourraient répondre aux questions posées par les autorités américaines ... sans révéler le logiciel truqueur", selon des documents de justice.M. Schmidt a dirigé le service de conformité réglementaire de Volkswagen aux Etats-Unis de 2014 à mars 2015. Il a été arrêté en début d'année par la police fédérale (FBI) à Miami (Floride, sud-est) alors qu'il terminait des vacances.Oliver Schmidt accuse Volkswagen de l'avoir manipulé en lui recommandant une ligne de défense, qui aboutira pour lui à la peine maximale.En août, un ex-ingénieur de Volkswagen, James Liang, avait été condamné par un tribunal de Detroit (Michigan) à 40 mois de prison et 200.000 dollars d'amende pour son rôle dans le "dieselgate". Sa collaboration avait permis d'inculper d'autres responsables du groupe dont Oliver Schmidt.Au total, sept dirigeants et ingénieurs de VW ont été inculpés aux Etats-Unis.Une étude parue en mai dans la revue Nature avait estimé qu'en 2015, 38.000 décès "prématurés" avaient été provoqués dans le monde par les émissions d'oxyde d'azote (NOx) "générées en excès".