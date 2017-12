L’édition 2017 de Solutrans , évènement dédié aux professionnels du transport, a accueilli durant cinq jours 48 240 visiteurs, soit une progression de 34 % par rapport à 2015. Les étudiants sont notamment venus en masse lors des premières journées.La Fédération Française de Carrosserie et Comexposium, les organisateurs, indiquent également que le nombre de sociétés représentées par les visiteurs a progressé de 20 % cette année.la manifestation avait déjà réussi son pari en enregistrant une augmentation de 30 %.45 % de nouveaux exposants étaient notamment dénombrés ainsi que 24 % d’internationaux en provenance de 18 pays. Comme Equip Auto en octobre dernier , Solutrans a profité d’un climat économique plutôt favorable et surtout de la croissance des marchés des poids lourds (+6,3 % à fin octobre) et des véhicules utilitaires (+8,1 %) en France, comme en Europe « Les exposants ont noté un climat d’affaires très positif et ont enregistré de nombreuses commandes, pour un chiffre d’affaires estimé à plus de 200 millions d’euros », relèvent les organisateurs.Enfin, le salon, qui se veut une vitrine du dynamisme de la filière mais aussi des innovations en matière de transports propres et de futurs véhicules autonomes, présentait plus de 150 nouveautés cette année. Pour la première fois, 3 villages startups ont accueilli de jeunes entreprises venues présenter leurs solutions.