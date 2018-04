De nationalité belge, Steven De Ploey (44 ans) a débuté sa carrière en 1996 au sein du groupe Procter & Gamble. En 1998, il rejoint Toyota Motor Europe en qualité de responsable de la planification du RAV4 et C-HR. Il a ensuite exercé plusieurs fonctions clés dans les départements marketing et développement réseau au Royaume-Uni avant de prendre en charge les marques Toyota et Lexus au sein de Toyota Motor Europe.C’est en 2012 que Steven De Ploey rejoint Jaguar Land Rover. Au sein du groupe, il a occupé le poste de responsable de la stratégie long terme des produits chez Jaguar et de la planification des XE, XF, F-PACE, E-PACE et I-PACE. Il a ensuite pris en charge la définition de la communication et de la mise en place de la stratégie internationale des marques en termes de produits, de prix, de communication, d’expérience client, de relations publiques, de ventes et de service à la clientèle. Depuis septembre 2017, Steven De Ploey occupait le poste de directeur général de Jaguar Land Rover Allemagne, Autriche et République Tchèque.Il remplace au poste de directeur général de Jaguar Land Rover France Marc Luini , qui a quitté ses fonctions fin mars après avoir occupé des rôles majeurs au sein des deux marques anglaises en France et en Belgique pendant plus de 30 ans.