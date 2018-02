Pour accompagner le lancement des nouvelles Subaru XV et Impreza, dont les commandes sont ouvertes en France depuis janvier 2018, la marque a décidé de mettre en place les formations Subaru Product Experts pour les vendeurs des 80 concessions du réseau.« Le très haut niveau de technologie qui est déployé aujourd'hui sur les automobiles et en particulier sur les modèles Subaru a justifié l'organisation de ces stages spécifiquement destinés aux vendeurs. Ces séances complètent celles dont bénéficient traditionnellement les techniciens du réseau dont l'expertise est la garantie d'un parfait entretien », explique la marque dans un communiqué.Les formations Subaru Product Experts, qui se déroulent sur une journée dans les différentes régions hexagonales, visent à « présenter les technologies spécifiquement développées par la marque aux étoiles, à en dévoiler tous les secrets afin que les vendeurs du réseau Subaru France puissent les présenter à leur tour à leurs clients, détaille le constructeur. Cette formation évoque d'abord les fondamentaux de Subaru que sont le moteur boxer à cylindres opposés à plat associé à la transmission intégrale symétrique et l'efficacité qui en découle en termes de comportement routier et de sécurité ». Le système d'aide à la conduite EyeSight, la commande X-Mode ou encore les interfaces d'infodivertissement sont d’autres technologies qui sont approfondies à l’occasion de ces formations.« La toute nouvelle Impreza qui fait cette année son entrée sur le marché européen, a réalisé un score historique lors des tests de sécurité JNCAP au Japon et a été désignée meilleure « petite familiale » par l'organisme Euro NCAP. Nos vendeurs, qui sont aussi nos ambassadeurs, doivent être parfaitement informés de ces résultats afin de pouvoir les expliquer de façon très concrète auprès de nos clients », illustre Baptiste Bonnet, chef de produit chez Subaru France.