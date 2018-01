Un planificateur de voyage dans l'habitacle

Tesla qui dispose d'un réseau de succursales encore peu dense, multiplie les événements temporaires.Pour la 4ème année consécutive, Tesla organise une tournée hivernale dans des stations de ski (Courchevel, Saint-Lary-Soulan et Megève) pour faire essayer ses modèles. Ainsi, àpartir du 11 février, les Model S et Model X seront exposés dans trois stations des Alpes et des Pyrénées.Les vacanciers y séjournant pourront découvrir ces véhicules sur des routes sinueuses et à fort dénivelé. Les spécialistes de la marque seront disponibles pour détailler ces modèles et répondre aux questions. Ils pourront notamment expliciter la transmission intégrale Dual Motor équipant de série la gamme et qui procède au contrôle numérique du couple transmis à chacune des roues.Tesla présentera également son réseau de recharge qui permet d’envisager les trajets longue distance. Plus de 480 superchargeurs répartis dans 61 stations et plus de 400 établissements partenaires du programme Recharge à destination constituent le maillage français.Le planificateur de voyage, disponible dans toutes les Tesla, permet par ailleurs d’identifier automatiquement les stations superchargeurs jalonnant l’itinéraire et d’estimer le nombre de pauses de recharge nécessaires et leurs durées. Cette fonctionnalité est également accessible sur le site Internet de Tesla Cette tournée hivernale se déroulera à Courchevel (du 11 février au 9 mars), à Saint-Lary-Soulan (du 11 février au 16 mars) et à Megève (du 18 février au 2 mars).