Le groupe Volkswagen vient d’annoncer deux nouvelles nominations importantes, tant au niveau national qu’à l’international. Et la France est concernée puisque Thierry Suquet, ancien chef du département après-vente Audi pour l’Hexagone, vient d’être nommé directeur pièces et services de Volkswagen Group France. Il a pris ses fonctions depuis le 3 avril 2018. Thierry Suquet avait intégré Audi France en 2008 en tant que responsable du développement réseau et de la formation. Il est âgé de 48 ans.Cette nomination fait suite à la promotion de Sylvain Charbonnier au poste de directeur du commerce et du marketing après-vente pour l’international. Il s’est installé à Kassel, en Allemagne, le 3 avril 2018. Ses nouvelles responsabilités lui permettent de travailler aux côtés de Imelda Labbé, en charge de l’après-vente du groupe au niveau international.Avant de rejoindre les équipes de Volkswagen Group en janvier 2014 en qualité de directeur pièces et services, Sylvain Charbonnier a travaillé au sein du groupe Renault en Autriche, en France, en Allemagne ou pour Euromed. Il a occupé tour à tour les postes de responsable marketing APV, responsable garantie, directeur de Renault Service international, etc.