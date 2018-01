Ventes mondiales de la marque Volkswagen en 2017

Retour en grâce aux Etats-Unis

Plus d’une Volkswagen sur deux se vend en Chine. C’est grâce à l’Empire du Milieu que la marque allemande a pu battre son record de vente mondial.En effet, Volkswagen a vendu 3,18 millions de véhicules rien que sur la Chine (+5,9% par rapport à 2016), son plus gros marché qui représente désormais plus de la moitié de ses volumes mondiaux. Elle y a dépassé pour la première fois la barre des 3 millions d'unités.En Europe cependant, les ventes ont reculé de 0,1% à 1,69 millions, notamment en raison d'une baisse notable de 4,7% en Allemagne, à contre-courant de la hausse du marché allemand.Les ventes aux Etats-Unis ont progressé de 5,2% à 339.700 unités, dans un marché en baisse de 1,8%. Elles y avaient chuté en 2016 dans le sillage du scandale des moteurs truqués.En 2017, la marque semble donc y avoir retrouvé la confiance des consommateurs, profitant du lancement de nouveaux modèles plus adaptés aux goûts américains, notamment des SUV (4X4 urbains).La marque allemande a dévoilé à Detroit sa nouvelle berline Jetta, sur laquelle elle fonde des espoirs importants pour la zone Amérique du Nord. Volkswagen veut lancer au moins deux nouveaux modèles chaque année sur ce marché pour tenter de s'y établir comme un constructeur majeur.Plus largement, Volkswagen a l'ambition de lancer plus de 10 nouveaux modèles et dérivés chaque année dans le monde jusqu'en 2020