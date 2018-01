L’Observatoire du véhicule d’entreprise (OVE) a sorti son traditionnel bilan, et comme la tendance est à la hausse pour le secteur de l’ automobile en général, le marché entreprise signe une nouvelle année record en 2017 :. En revanche, il s’agit d’une progression nettement moins importante que les années précédentes, à savoir 8% en 2016 et 6,3% en 2015. L’OVE affirme que c’est en deuxième partie d’année que l’activité s’est redressée car au premier semestre,A noter, les VP se sont écoulés à(chiffre stable) contre VUL qui progressent de près de 4% sur l’année. L’OVE constate également une légère baisse de la motorisation diesel VP et VUL, soit -0,2% (678 035 unités) et. L’essence pour les VP et VUL s’améliore de(92 275 unités). La part du gazole reste encore majoritaire dans les parcs d’entreprise avec 84,56%. Relevons également que les VP électriques ont augmenté de 44,2% pour atteindre 6 556 unités.Selon le palmarès de l’OVE, les marques françaises ont clairement été plébiscitées par les entreprises. Neuf places sur dix sont occupées par Renault Peugeot et Citroën. Autre surprise, un véhicule à motorisation essence a réussi à faire son entrée dans le top 10, une première d’après l’observatoire. La Renault Clio essence s’est écoulée à 8 743 exemplaires.