Top 25 des modèles en Europe



Marques et modèles 12 mois 2017 Ecart (%) 1 Volkswagen Golf 483 105 -2 2 Renault Clio 327 395 4 3 Volkswagen Polo 272 061 -12 4 Ford Fiesta 254 539 -15 5 Nissan Qashqai 247 939 6 6 Peugeot 208 244 615 -2 7 Volkswagen Tiguan 234 916 31 8 Opel/Vauxhall Corsa 232 738 -12 9 Skoda Octavia 230 116 10 Opel Astra 217 813 -14 11 Ford Focus 214 661 12 Renault Captur 212 768 -2 13 Citroën C3 207 299 54 14 Toyota Yaris 199 812 3 15 Dacia Sandero 196 067 16 16 Fiat 500 189 928 4 17 Fiat Panda 187 322 -2 18 Volkswagen Passat 184 123 -12 19 Peugeot 2008 180 868 3 20 Skoda Fabia 180 136 2 21 Mercedes Classe C 176 705 22 Opel Mokka 170 384 3 23 Renault Megane 168 132 13 24 Peugeot 3008 166 784 555 25 Audi A3 164 045 -14

Toujours les mêmes. Le hit parade européen des modèles les plus vendus ne change qu'à la marge en un an.La Volkswagen Golf est toujours le modèle le plus immatriculé, très loin devant la Renault Clio, qui elle même devance largement la Polo de Volkswagen.Trois groupes se partagent le Top 10, Volkswagen avec quatre modèles (Golf, Polo, Tiguan, Octavia), Renault-Nissan avec deux modèles (Clio et Qashqai), PSA avec trois modèles (208,Corsa et Astra). Parmi eux, se glisse Ford et sa Fiesta.