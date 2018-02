Au premier mois de 2018, on retrouve les deux best-seller de l'année 2017 sur le podium. La Volkswagen Golf conserve la médaille d'or qu'elle détient presque sans discontinuer et la Renault Clio a dû troquer sa médaille d'argent contre une de bronze. La deuxième place revenant en janvier 2018 à la Ford Fiesta.La Volkswagen Polo qui avait décrocher la troisième place en 2017 est descendue du podium et doit se contenter la médaille en chocolat de la troisième place.Janvier est marqué par la remontée de la Skoda Octavia qui se hisse de la 9ème à la 5ème place après un bond de 14%.La Peugeot 208 reste fidèle à la 6ème place.Notons l'arrivée du Dacia Duster, qui s'est envolé de 45%, dans le Top 25 européen (à la 17ème place). Dacia qui place aussi son Sandero à la 13ème place positionne deux modèles dans ce haut du classement toutes marques.Ce mois de janvier illustre aussi le moindre rythme du marché haut de gamme car les deux marques premium Mercedes et Audi ne placent aucun de leur modèle dans le Top 25 où figuraient la Classe C et l'A3 en 2017.