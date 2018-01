Les tops

Les flops

de nombreux bugs informatiques du côté des pros.

Après plus de vingt ans d’absence, sa résurrection a été une délivrance pour les plus passionnés. La nouvelle Alpine A110 a été l’une des principales attractions du salon de Genève en mars 2017. Trois mois et demi après avoir été présentée au monde entier, la berlinette française a également dévoilé son réseau de distribution. Au total,ont été désignés pour couvrir la France. Aujourd’hui, 19 d’entre eux sont opérationnels.L’année 2017 a souri aux VP avec un marché qui a dépassé les 2,11 millions d’immatriculations en France , soit +4,7%. Mais ce n’est pas tout. Les autres marchés terminent également sur une belle note. Les ventes VU neufs augmentent de 7% (438 639 unités) par rapport à 2016 et celles des poids lourds sont également en hausse de 7% avec 50 434 immatriculations. Le marché du VO monte timidement de 0,6%, soit 5 678 604 voitures particulières vendues.Alors qu’on prône le « propre », les bons et gros SUV tirent toujours leur épingle du jeu. Et s’il fallait retenir un seul chiffre pour l’année 2017, ce serait probablement leur part de marché en Europe qui représente environ. Par exemple en octobre, les ventes VN ont atteint les 34% au Royaume-Uni, 33% en France, ou encore 33% en Italie et 31% en Espagne.En 2017, le monde de la distribution a incontestablement été marqué par le rachat de PGA , premier distributeur auto en France, par le Suisse Emil Frey. L’acquisition représente près de. Et elle pourrait propulser le groupe Emil Frey à la première place du Top 50 des plus gros groupes de distribution en Europe. Solutrans et Equip Auto ont fait carton plein en 2017. Le premier, qui est le salon international des solutions de transport, a enregistré une hausse de 34% de son visitorat. Les organisateurs ont parlé d'une « édition de tous les succès ». Le retour à Paris a été bénéfique au second. Revenu à la Porte de Versailles, Equip Auto a réussi son pari avec plus deissues de plus de 56 pays et a accueilli 1 200 exposants.Tout le monde n’a pas sabré le champagne pour le passage de la nouvelle année. Malgré la commercialisation de son SUV DS 7 Crossback, la marque premium DS du groupe PSA ne décolle toujours pas. Selon les chiffres du CCFA,Alors qu’elle devait permettre de gagner du temps, la dématérialisation des demandes de cartes grises et de permis de conduire s’avère un vrai fléau pour les professionnels et les particuliers. Dix jours seulement après le passage au numérique (6 novembre 2017), les auto-écoles ont dénoncé les délais trop importants pour valider les dossiers d’inscription des candidats et la FNA a relevéCorruption, piratage, discrimination et autres accusations de toutes sortes, le fondateur d’Uber, Travis Kalanick, était plongé dans un cercle vicieux et a préféré donner sa démission en juillet 2017. C’est donc Dara Khosrowshahi qui aura la lourde tâche de relancer la start-up spécialiste de la réservation de voitures avec chauffeur, en crise depuis déjà un an.Le constructeur américain a creusé ses pertes nettes au troisième trimestre 2017 en enregistrantcontre -336 millions un an plus tôt, soit le plus important jamais vécu sur une période de trois mois. Et Tesla n’est toujours pas parvenu à faire décoller les ventes de sa nouvelle Model 3…Il fut un temps où le diesel dépassait les 70% de parts de marché des VN en France. Mais pour la première fois depuis l'an 2000, le diesel a représenté en 2017 moins de la moitié du marché automobile français.