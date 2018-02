Depuis le Mobile World Congress de Barcelone, Total annonce, en collaboration avec le spécialiste du paiement et des services transactionnels Worldline, le lancement européen d’une solution de paiement par smartphone baptisée « eWallet ».eWallet s'adresse aux clients particuliers, mais aussi professionnels, des stations Total, et l’offre permet de réaliser les actions suivantes depuis son téléphone portable : sélectionner son carburant, débloquer la pompe pour se servir, effectuer le règlement de son plein automatiquement et de façon sécurisée tout en choisissant son moyen de paiement (carte Total, carte bancaire, et à terme, Wallet tiers de type Apple Pay, etc.). Le tout sans avoir à passer systématiquement par la boutique ou par une pompe automatique classique, naturellement.« La simplification du parcours client est au cœur de nos engagements. Worldline a su nous accompagner pour concevoir un service à la fois innovant, sûr, évolutif, ayant vocation à être disponible dans l’ensemble de notre réseau européen de stations-service, à la pompe mais aussi en boutique. Notre objectif : sécuriser et fluidifier l'expérience d'achat de nos clients. Le Total eWallet illustre notre volonté stratégique de devenir un prestataire incontournable de services de mobilité » souligne, directeur réseaux et cartes de Total Marketing & Services.Dans un premier temps, le service sera lancé en Allemagne et en Belgique, avant de gagner toute l’Europe. Au-delà du paiement du carburant et des achats en boutique, le eWallet pourra aussi être utilisé dans les points de lavage et intégrera dans un avenir proche la recharge pour véhicules électriques.