Pologne 23 540 +16,7% Allemagne 19 058 -12,2% République Tchèque 12 263 +216,5% Portugal 10 549 +26,3% Espagne 10 293 +45,4% Italie 9887 -18,8% Slovénie 7938 +12,6% Belgique 6745 -19,3% Serbie 6345 +153,3% Bulgarie 5290 +34,8%

Belgique 17 305 -8,6% Allemagne 16 224 +2,1% Espagne 15 617 +2% Italie 8889 +38,4% Estonie 5514 +24,3% Luxembourg 4802 +37,5% Danemark 2049 +371% Pays-Bas 1586 +113,4% Pologne 1488 -18,8% Slovénie 1063 +70,6%

Agacés, les vendeurs de véhicules d'occasion d'Abidjan : selon toute vraisemblance, leurs correspondants français devraient manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris le 22 juin afin de faire connaitre leur mécontentement. Au 1er juillet prochain en effet, la Côte d'Ivoire ne tolérera plus l'importation de véhicules d'occasion particuliers de plus de 5 ans d'âge . Une mesure destinée à assainir le parc roulant du pays, qui a déjà été prise précédemment par plusieurs pays d'Afrique et d'Afrique subsaharienne.Un coup dur pour les marchands ivoiriens ? Sans doute. Mais la Côte d'Ivoire, qui a reçu 270 VO en provenance de France l'an dernier, est loin d'être une destination de choix pour les professionnels de l'exportation.Il faut en effet savoir que la France a exportéen 2017 (+22,4%). Et sans surprise,Schéma identique pour les importations, qui proviennent massivement des pays frontaliers de la France. Il est cependant à noter que les importations ne représentent guère plus de la moitié des exportations, avec(+13,6%) qui sont arrivés sur le sol français l'an dernier.Si l'on raisonne par énergie, les données sont les suivantes :- 76,8% des véhicules - tandis qu'elle se révèle plutôt friande d'essence à l'importation : 51,1% des autos qui ont pénétré le territoire fonctionnent au sans-plomb.