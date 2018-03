Une société commune pour les véhicules électriques

"Les énormes investissements et le temps nécessaire pour couvrir tous les marchés et les segments de véhicules sont un problème urgent pour chacun des constructeurs automobiles", expliquent-ils pour justifier la nécessiter de travailler ensemble.

Toyota multiplie les coentreprises avec des partenaires équipementiers dans les domaines très technologiques que sont les véhicules autonomes et les véhicules électriques.C’est ainsi qu’il s’est associé avec les fabricants japonais Denso et Aisin Seiki, avec lesquels il créer une coentreprise dédiée à la recherche et développement (R&D) dans la technologie des véhicules autonomes.Cette société conjointe, dans laquelle les trois groupes japonais investiront plus de 300 milliards de yens (2,31 milliards d’euros), sera créée d’ici la fin du mois de mars 2017 et devrait employer un millier de personnes. Elle sera détenue à 90% par Toyota.James Kuffner, responsable de la technologie de l’institut de recherche de Toyota aux Etats-Unis, dirigera la nouvelle entité qui s’appellera Toyota Research Institute-Advanced Development.Toyota s’est par ailleurs également associé au même partenaire, Denso, ainsi qu’avec Mazda pour développer avec eux des technologies pour véhicules électriques.Ils ont constitué une autre coentreprise qui sera détenue à hauteur de 90% par Toyota, Mazda et Denso se partageant à égalité les 10% restants.Les trois partenaires prévoient de développer conjointement des technologies de base pour les automobiles tout électriques afin de couvrir une grande variété de segments et de types de véhicules et de pouvoir, disent-ils, "répondre de façon rapide et souple aux tendances du marché".L'accord signé couvre une gamme variée de modèles, des mini-véhicules aux voitures de tourisme, en passant par les SUV et des camions légers.