C’est dans le cadre somptueux du domaine écossais de Gleneagles que les trophées « Ichiban » 2018 ont été remis par Toyota aux membres de son réseau. Ce prix décerné chaque année en Europe distingue les performances des distributeurs sous l’angle de la recommandation client en vente et en après-vente.Après les concessions Avenir Auto Villeneuve-lès-Béziers, Espace Toy Cahors et Toys Motors La Roche-sur-Yon l’année dernière, le palmarès 2018 met sous les feux de la rampe Auto Dauphiné, Livry Auto Sport et FG Automobiles. "Tout le réseau Toyota est mobilisé pour la satisfaction de ses clients, maisà Gap,à Livry-Gargan et Garges-lès-Gonesse, età Lens, Arras, Béthune, Douai et Cambrai ont fini en 2017 tout en haut du podium !", s’enthousiasme, président directeur général de Toyota France dans un post, avant de conclure : "Félicitations à eux et à leurs équipes !".