En 2016, Toyota a commencé à proposer des véhicules hybrides-électriques sur le marché européen de l’autopartage avec Yuko (« allons-y » en japonais).Ce service donne aux automobilistes l’occasion de conduire des véhicules hybrides sans avoir à les acheter. À Venise, une flotte de 49 véhicules hybrides-électriques et hybrides-électriques rechargeables sera mise à la disposition du public, depuis la Toyota Yaris Hybride jusqu’à la Prius Rechargeable.Le savoir-faire acquis lors des projets de Dublin (Irlande) et Forlì (Italie) est maintenant mis en oeuvre à Venise.L'inscription se fait en ligne. Soit l’utilisateur prend et ramène le véhicule à la station de son choix), soit il opte pour une formule plus libre en laissant le véhicule dans n’importe quel parking du centre-ville.Un Toyota Proace Verso “totalement accessible” s’est ajouté à la flotte pour simplifier les déplacements des personnes âgées ou handicapées.Les véhicules ont libre accès aux zones à circulation restreinte et aux aires de stationnement payant.