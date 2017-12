"La demande pour les voitures hybrides monte en flèche en Europe. Cet investissement nous permettra de répondre à la demande", a déclaré le Pdg de Toyota Pologne Eiji Takeichi.

Une architecture mondiale

Le succès des véhicules hybrides ne se dément pas. Cette année, ils représentent 40% des ventes de Toyota en Europe. En 2019, ils devraient atteindre 50%.C’est dans ce contexte que le constructeur japonais va investir 95 millions d'euros supplémentaires dans la fabrication de moteurs 1,5 litre pour ses véhicules hybrides en Pologne.La production des moteurs essence 1,5 l destinés au modèles hybrides et conventionnels sera lancée dès 2020.Elle sera localisée à Jelcz-Laskowice au sud-ouest de la Pologne, un des deux sites du constructeur japonais qui porte ainsi ses investissements dans le pays à plus d'un milliard d'euros.Le moteur sera destiné aux modèles qui utiliseront une plateforme modulaire dénommée TNGA (Toyota New Global Architecture). Ce châssis permet d’alléger le poids de la voiture de 150 à 160 kg selon les versions, tout en offrant un centre de gravité plus bas pour plus de réactivité et de stabilité.L'année dernière, Toyota a annoncé un investissement de 151 millions d'euros dans la fabrication des transmissions pour les automobiles hybrides sur son site à Walbrzych et des moteurs 2,0 l à Jelcz-Laskowice.