Préparer la future réglementation

La société hydrogène va-t-elle commencé à se mettre en place en commençant par le Japon? C'est l'ambition de onze entreprises japonaises qui ont signé un accord pour constituer au printemps 2018 une nouvelle société, dont l’objectif consistera à développer des stations-service d’hydrogène pour les véhicules à pile à combustible (PAC).Toutes ces entreprises sont déjà fortement impliquées, à un titre ou à un autre, dans la filière hydrogène. Il s’agit de trois constructeurs automobiles (Toyota, Nissan et Honda) de JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, Idemitsu Kosan Co Ltd., Iwatani Corporation, Tokyo Gas Co Ltd., Toho Gas Co Ltd., Air Liquide Japan Ltd., Toyota Tsusho Corporation et Development Bank of Japan, Inc.L’objectif annoncé est de créer 160 stations pour approvisionner 40 000 véhicules à pile à combustible d’ici à 2020.Pour cela la société commune va renforcer la collaboration entre les promoteurs d’infrastructure, les constructeurs automobiles et les institutions financières.La collecte et l’utilisation de données sur la construction et l’exploitation des stations-service d’hydrogène (assurées par les promoteurs de l’infrastructure) aideront la nouvelle société (propriétaire des stations au Japon) à optimiser leur exploitation, étendre le réseau.Cette coentreprise va notamment se charger de problématiques telles que la normalisation de l’équipement et la révision de la réglementation.Les institutions financières apporteront les fonds nécessaires jusqu’à ce que les stations soient commercialement viables.La nouvelle entreprise aura également pour mission d’attirer davantage d’investisseurs et de sociétés susceptibles d’exploiter les stations, afin d’assurer le plus vite possible leur viabilité et la percée des véhicules à hydrogène – le but final étant d’instaurer une véritable société de l’hydrogène au Japon.