Le diesel n'a eu beau que régresser légèrement au sein des ventes à sociétés l'an dernier (76,5% des immatriculations, 79,5% en 2016), Toyota et ses hybrides ont réalisé sur ce front une année fort satisfaisante :. Le rythme des commandes étant de "+40%" en ce moment d'après Arnaud Martinet, le directeur des ventes flottes de Toyota, l'objectif est sans doute réaliste.Les effectifs chargés de vendre des voitures aux flottes ont crû en 2017 : 90 personnes oeuvraient dans ce domaine à la fin de l'année, soit 20 de plus qu'un an auparavant.: "Nous demandons aux concessionnaires d'investir sur les hommes" répètent de concert Arnaud Martinet et Sébastien Grellier, le directeur de la communication. Le nombre de "fleet centers", c'est à dire de structures dédiées aux ventes flottes ne devrait pas progresser en effet. Toyota dispose de 48 centres en France, un nombre visiblement suffisant., de manière à ne louper aucune vente.Outre les hommes, les concessionnaires disposent aussi de quelques outils pour concrétiser les ambitions de leur marque. Tout d'abord l'hybride : Toyota en est l'hyper-spécialiste , et sachant que certaines flottes publiques ont même des objectifs légaux à respecter en matière de véhicules "propres", cette motorisation a un certain pouvoir d'attractivité ;D'autre part, Toyota a modifié les conditions de reprise de ses locations de longue durée. Ce sont les concessionnaires eux-mêmes qui récupèrent les autos, pas Toyota France. D'où une marge de manoeuvre accrue pour le distributeur, mais aussi la possibilité de se fournier en véhicules d'occasion qui diffèrent de leur approvisionnement traditionnel.Il n'est étonnant de voir Toyota redoubler d'efforts sur les ventes à sociétés.: 65% de son mix en 2017. Toyota a même été le 4e meilleur vendeur à particuliers de l'année derrière Suzuki (66%), Honda (67%) et l'indétrônable Dacia (85,2%).