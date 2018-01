"Merci Chrysler, une décision très avisée. Les électeurs du Michigan sont très contents d'avoir voté pour Trump/Pence. Beaucoup d'autres à suivre", a tweeté Donald Trump.

Baisse des effectifs chez General Motors

Augmentation des importations de véhicules du Mexique, d'Inde et de Chine

Comme l’on pouvait s’y attendre, Donald Trump s'est attribué les lauriers de la décision de Fiat Chrysler de rapatrier aux Etats-Unis la production de son pickup Ram 1500 et de créer 2.500 emplois.S'il n'est pas exclu que d'autres grands groupes emboîtent le pas à Fiat Chrysler, le tableau social d'ensemble est beaucoup plus contrasté.Le secteur automobile (constructeurs et équipementiers) a perdu des emplois l'an dernier: il employait par exemple 783.200 personnes fin novembre 2017, contre 788.900 personnes fin décembre 2016, selon le Bureau des statistiques de l'emploi (BLS), soit un tassement de 0,7%.Les ventes et la production étaient également en baisse. Or l'emploi est lié étroitement à la production.En mars dernier, General Motors avait promis, sous la pression de Donald Trump, de créer 900 emplois dans les douze prochains mois. Si le premier constructeur américain dit être en bonne voie pour honorer cette promesse, ses effectifs ont pourtant diminué en un an, pour tomber à 52.000 employés à temps plein fin 2017 contre 55.000 un an plus tôt.Ce déclin serait dû à des mesures prises dans certaines usines en 2017 pour adapter la production aux changements observés sur le marché des (petites) voitures.Les goûts des consommateurs ont changé. Ils se détournent des petites voitures au profit des crossovers et pickups.Ces changements ont conduit le "Big Three" de Detroit (GM, Ford et Fiat Chrysler) à prendre des mesures d'austérité, comme du chômage technique et la réduction des effectifs sur des sites.Ford a renoncé à sa promesse de construire la Ford Focus aux Etats-Unis et va la faire désormais en Chine.Les importations de véhicules produits en Chine, au Mexique et en Inde ont augmenté. Les exportations du Mexique au faible coût de la main d'oeuvre vers les Etats-Unis étaient en hausse de 9,4% en 2017.