En prenant la tête d'Alfa Romeo et Maserati Monde,prend la succession de, en poste depuis le printemps 2016. Reid Bigland conserve ses fonctions de responsable de FCA aux Etats-Unis et de CEO du groupe au Canada.Tim Kuniskis fait valoir 26 années d'expérience au sein de FCA et il supervisait jusqu'à présent les marques Chrysler, Dodge, Fiat et SRT en Amérique du nord. Il est remplacé par"Dans le cadre du lancement des Alfa Romeo Stelvio et Giulia et du Maserati Levante, Reid Bigland a assuré les base commerciales des marques et il revient maintenant à Tim Kuniskis d'orchestrer les bonnes animations pour qu'elles rencontrent le succès attendu", commente, le charismatique dirigeant de FCA.