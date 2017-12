Elu président de la PFA depuis le 4 décembre dernier, Luc Chatel compte bien s’entourer de proches collaborateurs pour mener sa nouvelle mission. Vincent Parra vient ainsi d’être nommé directeur de la communication et des affaires publiques de la PFA.Diplômé de SciencesPo, Vincent Parra évolue à proximité de Luc Chatel depuis 2008 et fait aussi partie des proches de Christian Estrosi.Luc Chatel a aussi annoncé la nomination d’un nouveau directeur général, pour succéder à Eric Poyeton, à ce poste depuis janvier 2015 et pour l’heure désigné conseiller du président.Après avoir fait trembler certains organismes professionnels (et ce n’est peut-être pas fini…), il semblerait que l’arrivée de Luc Chatel à la tête de la PFA ne soit pas placée sous le signe de la continuité.