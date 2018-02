A l'inverse des marchands de véhicules d'occasion traditionnels, qui se doivent d'être des généralistes toutes marques, les vendeurs de véhicules de prestige sont bien souvent des ultra-spécialistes d'une marque ou d'une époque. Carjager est une nouvelle application qui se propose de mettre en relation tous les spécialistes entre eux.Le principe est le suivant : le professionnel a le choix entre rechercher ou proposer un véhicule. Il doit donc renseigner des champs : marque, modèle, état, prix, etc. Une fois la fiche de renseignements remplie, l'annonce est visible par l'ensemble des professionnels qui disposent de l'application. Ils peuvent donc contacter à loisir celui qui a proposé l'auto, sachant que Carjager tient à la confidentialité des détenteurs comme des chercheurs.: "50% des voitures de prestige sont vendues hors marché" explique-t-il, ce qui signifie que les marchands ou possesseurs ne se donnent même pas la peine de passer la moindre annonce pour s'échanger les autos.Selon Carjager, les marchands de véhicules seraient de plus "souvent débordés" et détiendraient plus de véhicules qu'ils n'en proposent à la vente. Carjager leur permettrait ainsi de se "débarrasser" des véhicules qui ne relèvent pas de leur spécialité en les confiant à d'autres spécialistes.L'application vient à peine d'être mise en service,pour son utilisateur.