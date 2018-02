Après des études en finance, gestion et sciences économiques, Florent Menegaux entre en 1986 chez Price Waterhouse. D’abord consultant, il prend rapidement un poste de manager spécialiste des systèmes de Contrôle et de Gestion des risques de taux pour les banques.En 1991, Exel Logistics France, entreprise de logistique et de transport, lui offre la direction des services financiers avant de le nommer six mois plus tard directeur général. De 1995 à 1996, Florent Menegaux intègre le groupe de transport et de logistique Norbert Dentressangle en qualité de directeur général de la branche produits conditionnés.En 1997, il rejoint le groupe Michelin comme directeur commercial « Pneus Poids Lourd » au Royaume-Uni et République d’Irlande. En 2000, l’entreprise lui confie la direction des ventes de première monte et remplacement « Pneus Poids Lourd » en Amérique du Nord. En 2003, il prend la direction des « Pneus Poids Lourd » en Amérique du Sud. En 2005, il devient Directeur de la Zone Géographique Afrique - Moyen-Orient.En janvier 2006, Florent Menegaux est nommé directeur pour l’Europe de la division Tourisme Camionnette Remplacement du groupe Michelin avant d’être nommé directeur de la ligne produit Tourisme Camionnette en 2008. Il supervise également les activités Compétition et Matériaux.En décembre 2014, il est nommé directeur général des opérations puis directeur général exécutif du groupe en 2017. Depuis janvier 2018, il supervise également les directions Business du Groupe et les directions opérationnelles Manufacturing, Supply Chain et Expérience Client. Il est naturellement membre du Comité Exécutif du Groupe.(source : Michelin)