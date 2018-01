« La stratégie de Kia est claire. Nous l’avons présentée au réseau fin 2015 : une croissance saine, sans achat de part de marché par des ventes à loueurs ou concessionnaires, quel que soit le cycle de vie de nos modèles majeurs. Avec en parallèle un gros effort pour développer LOA et LLD : 60% de nos clients particuliers optent pour cette formule. Elle nous permet de les fidéliser, mais aussi de mieux accompagner notre offre de garantie 7 ans, qui a fait décoller Kia en France avec toutefois une conséquence que nous n’avions pas anticipée : nos clients l’ont perçue comme la preuve qu’une Kia est fiable, et se disaient qu’ils avaient intérêt à la garder 7 ans… Avec la location, ils sont plus enclins à changer de modèle après 3 ou 4 ans. Il nous reste à progresser auprès des sociétés. Nous ne sommes pas une marque française ou premium, ni les mieux placés en CO2. Plutôt que les flottes, nous visons donc davantage les professions libérales, les artisans, et entendons ainsi poursuivre notre croissance pour atteindre 43 000 ventes en 2018 ».