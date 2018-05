Dix-huit ans de pouvoir valent bien une toute nouvelle limousine ! L'inamovible Vladimir Poutine, réélu dernièrement grâce au soutien de 76,7% des électeurs russes, en est à son quatrième mandat. Pour entrer de plain pied dans celui-ci, le président a décidé de mettre au rencard sa Mercedes S 600 au profit d'un nouveau produit 100% russe. Ou presque.Peu d'informations ont filtré pour l'instant sur ce nouveau paquebot. D'après la presse de Moscou, la Kortezh, qui sera distribuée sous la marque Aurus au premier trimestre 2019, mesurerait 6,6 mètres de long pour 2 de large. Elle mesurerait 1,69 mètre de haut et disposerait d'une, soit une hauteur supérieure à bon nombre de SUV actuels. Le poids, enfin : 6,5 tonnes, ce qui signifie que pour conduire l'engin, il faut disposer d'un permis poids lourd !Deux versions s'affrontent sur le moteur.d'autres pensent qu'il s'agit d'un V12. Le bloc aurait été mis au point avec la collaboration de Porsche engineering.Aurus devrait présenter ce véhicule et ses déclinaisons (on parle d'un SUV, d'un VUL, etc) au prochain salon de Moscou, qui se tiendra en août prochain.