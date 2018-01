Voilà un appréciable coup de pouce pour Elon Musk. La société environnementale des Emirats, Bee'ah, a annoncé avoir commandé 50 semi-remorques électriques Tesla.Ces camions, dont la production débutera en 2019, seront principalement utilisés pour la collecte et le transport de déchets. Ils viendront s'ajouter à la flotte des 1000 véhicules de Bee'ah qui compte déjà des véhicules électriques ainsi que des véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé ou roulant au biodiesel, et en plus de bateaux utilisant l'énergie solaire pour nettoyer les lacs et les plans d'eau.Ce dernier accord conclu par Bee'ah avec Tesla, n'est pas le premier. Plus tôt cette année, l'entreprise a fait un investissement important auprès de Tesla afin d'équiper un complexe, actuellement en cours de construction, de la technologie Powerpack Battery.Les batteries Tesla emmagasineront l'énergie solaire afin d'alimenter le bâtiment. Toute l’électricité excédentaire générée sera directement injectée dans le réseau électrique.