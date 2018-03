L’OVE rappelle qu’ « en 2018, la TVA sur l’essence est déductible à hauteur de 20 % sur les VP comme sur les VUL. Au total, la part de marché de l’essence en entreprise (VP et VUL) s’établit fin février à 13,52 % contre 11,51 % fin 2017 et 9,48 % à la même période de 2017 ».

Le marché du véhicule d’entreprise continue sa bonne progression. Après un mois de janvier prometteur à +9,4% (à lire Véhicules d'entreprise : +9,4% en janvier 2018 ), le deuxième mois de l’année 2018 a également connuavec le même nombre de jours ouvrés par rapport à l’année précédente selon l’Observatoire du véhicule d’entreprise (OVE). Le cumul des mises à la route en société sur les deux mois enregistre donc lui aussi une progression deEn détail, le segment des VP a cru de 13,8% (38 365) alors que celui du VUL affiche une petite croissance de 1,5% (26 973). Par énergie, la part du diesel augmente de 2,2%, soit 53 117 VP et VUL comme celle de janvier pour s’établir à plus de 81%. Au cumul, le diesel a augmenté de 2,2% (104 993 VP et VUL) et sa part à 81,60%.Quant à l’essence,. Cette hausse se traduit par la forte augmentation des VP à 48,2% (8 421 unités) mais aussi des VUL à 63% (793). Et au cumul, les immatriculations de VP et VUL essence explosent les compteurs de +55,3% avec 17 397 unités.A lire aussi Top 10 des véhicules d'entreprise les plus vendus en 2017 En février,, soutenues essentiellement par les hybrides rechargeables (+80,7 % à 497 unités). Sur les deux premiers mois de l’année, les ventes VE en entreprise ont augmenté de 30,5% (1 891 VP et VUL) avec une part de marché de 1,47 %. L’OVE tient à montrer la hausse des hybrides (+56,7% avec 4 245 unités) malgré la suppression du bonus écologique de 750 euros pour les rechargeables.